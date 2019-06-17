В 2018 году доля IТ-индустрии в украинской экономике составила 4% ВВП, а экспорт информационных услуг во Францию вырос на 1,5%, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом президент сообщил во время встречи со стартап-комьюнити на Станции F в Париже.

Владимир Зеленский заявил, что цифровые решения пока является приоритетом развития Украины. Кроме того, он призвал украинцев развивать IТ-индустрию.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж.