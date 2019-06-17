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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.

«Добро пожаловать в Париж Господин Президент Владимир Зеленский», - написала Дюмон.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.
ForUm

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