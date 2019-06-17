Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Париж. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.

«Добро пожаловать в Париж Господин Президент Владимир Зеленский», - написала Дюмон.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Французскую Республику.

«Цифрові рішення – пріоритет нашого розвитку. Торік частка ІТ-індустрії в українській економіці становила 4% ВВП, а експорт інформаційних послуг до Франції зріс на 1,5%», – зазначив @ZelenskyyUA під час відвідин @joinstationf у Парижі, заохочуючи розвивати ІТ-індустрію. pic.twitter.com/xDC9pL8emA — APU (@APUkraine) 17 июня 2019 г.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с руководством Франции, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского бизнеса.