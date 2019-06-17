Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество поддержать администрацию президента США Дональда Трампа в сдерживании Ирана.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
«Всем странам, добивающимся мира, необходимо поддержать усилия США и президента Трампа, цель которых — остановить опасную иранскую агрессию и гарантировать свободу навигации в международных водах», — сказал Нетаньяху.
Соответствующее заявление Нетаньяху сделал во время церемонии присвоении имени Трампа новому поселению на Голанских высотах.
Напомним, США объявили новые санкции против Ирана.
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