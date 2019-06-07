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Министерство финансов США объявило санкции против иранской компании «Нефтехимическая промышленность Персидского залива» (PGPIC) в рамках серии шагов относительно давления на Тегеран для переговоров о заключении нового соглашения по ограничению ядерных программ.

Санкции от 7 июня касающиеся PGPIC и 39 дочерних компаний и агентов по иностранным продаж. На долю компании приходится 40% нефтехимического производства Ирана и 50% его нефтехимического экспорта, сообщает Радио Свобода.

В заявлении Минфина США, что PGPIC оказывает финансовую поддержку компании, контролируемой Корпусом стражей исламской революции, которая ранее была признана США «иностранной террористической организацией».

В прошлом году администрация президента США Дональда Трампа вышла из соглашения 2015 между Тегераном и ведущими мировыми державами, которая наложила ограничения на его ядерную программу в обмен на ослабление санкций.
ForUm

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