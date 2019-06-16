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Умер барабанщик группы Машина времени Сергей Остроумов.

Об этом сообщил лидер группы Андрей Макаревич.

Официально причины смерти не сообщаются, но в комментариях к записи указывается, что у Остроумова случился инсульт.

Остроумов родился в 1965 году в Альметьевске, постоянно работал с коллективом Оркестр креольского танго, созданным Макаревичем в 2001 году.

С 2004 года Остроумов был постоянным сессионным барабанщиком Машины времени.
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