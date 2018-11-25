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Тема путешествий во времени волнует человечество, сколько оно себя помнит. Все, даже самые простые люди порой мечтали вернуть время назад, чтобы исправить какой-нибудь свой глупый поступок, слово или решения. Также, мало кто не фантазировал о том, чтобы перенестись в будущее и посмотреть, как будет выглядеть человечество через тысячу-другую лет, пишет «Знай.ua».

Ученые вплотную заняты изучением феномена времени. Время, старение и смерть – взаимосвязанные вещи, которые пока еще не подвластны человеку. Но все фантастическое, как показывает многолетняя практика, со временем становится вполне достижимой реальностью.

С тех пор, как на экраны вышел фильм «Стар Трек» (Звездный путь), ученых заинтересовала идея создания варп-двигателя. Однако спустя несколько бесплодных попыток, они оставили эту затею, так как, по тогдашнему мнению ученых, преодолеть скорость света невозможно. Шансы в то время были практически нулевыми.

Но в мае 2018 года Министерство обороны США заявило, что путешествия со скоростью большей, чем у света – это вполне вероятно. У данных, опубликованных в документе, не было фактического подкрепления. Но недавно ученый-физик, директор Института ядерных наук университета Мексики Мигель Алькубьерра, заявил, что путешествия во времени станут возможными через 1000 лет. Согласно теории, разработанной ученым, варп-пузыри все-таки будут созданы.

Эти устройства будут сжимать пространство перед космическим кораблем и расширять позади него, предавая ему скорость быстрее света, при этом сам корабль внутри варп-пузыря будет неподвижным. В таком случае закон общей относительности Эйнштейна перестанет действовать. Следует отметить, что по теории Мигеля Алькубьерры для перемещения варп-пузыря понадобится огромное количество энергии – даже больше, чем есть во Вселенной. Это, отмечает ученый, и не дает реализовать его идею.
ForUm

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