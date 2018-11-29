Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры включила музыку регги в список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Организация при ООН назвала родину регги – Ямайку страной со «смесью музыкальных влияний», в том числе с Карибских островов, Северной и Латинской Америки.

Отмечается, что частью жанра стали элементы соула, ритм-н-блюза и неоафриканского стиля.

«Основные социальные функции регги — возможность прокомментировать общественно важную тему и способ восхваления Бога — не изменились, а сам жанр стал голосом каждого», - подчеркнули в организации.

С предложением включить регги в список наследия ЮНЕСКО выступила министр культуры Ямайки Оливия Гранж.

Расцвет регги пришелся на 60-е годы XX века. В основном эту музыку играла молодежь из бедных кварталов. Песни регги содержали призывы вернуться к корням и сопротивляться системе. Наиболее известный представитель музыки регги – Боб Марли, ямайский музыкант, умерший в 1981 году.