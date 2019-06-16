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В субботу, 15 июня, на автодороге Тростянец-Ободивка в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volkswagen погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС в Винницкой области.

Среди пострадавших двое детей 2013 и 2008 года рождения.

Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что от полученных повреждений на месте аварии погибли четыре пассажира, которые сидели спереди.

Следствием начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек).
ForUm

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