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Министерство иностранных дел (МИД) Ирана вызвало британского посла в Тегеране после обвинений со стороны Британии в атаке на танкеры в Оманском заливе.

Об этом сообщает агентство ISNA (Iranian Students News Agency).

«После заявлений министра иностранных дел Великобритании, не соответствующих действительности, сделанных после США, в которых нашу страну обвинили в причастности к событиям с двумя танкерами в Оманском заливе, послу Великобритании был выражен решительный протест», — заявили в МИД Ирана.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран. Также Иран обвинила Великобритания.
ForUm

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