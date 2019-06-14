Согласно разведывательной информации, ответственность за нападения на два танкера вблизи Ормузского пролива лежит на Тегеране, заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге.

«По оценке правительства США, Исламская Республика Иран ответственна за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе», - заявил Помпео, передает 112 Украина.

Эта оценка основана, в частности, на разведывательной информации относительно использованного оружия и подобных атак в прошлом.

Помпео также отметил, что эти атаки являются угрозой миру в регионе. При этом он не сообщил деталей совершенного нападения и обстоятельств инцидента.

Как сообщалось, 13 июня в Оманском заливе близ Ормузского пролива загорелись два танкера – Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, и Kokuka Courageous, владельцем которого является немецкая компания Bernhard Schulte Shipmanagement. С танкеров эвакуировали 44 члена экипажа.