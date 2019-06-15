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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Зеленский пересмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.

Президент отметил, что малый и средний бизнес – это «кровь для организма страны».

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», – сказал он.

Президент также отметил важность реформы правоохранительных органов.

«Главная цель – «государство в смартфоне», чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», – подчеркнул он.

Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность развития инфраструктуры Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – резюмировал он.

Президент также пообщался со слушателями ІТ-курса Beetroot Academy.

Также, президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году у Керченского пролива.
ForUm

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