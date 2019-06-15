Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, Зеленский пересмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.
Президент отметил, что малый и средний бизнес – это «кровь для организма страны».
«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», – сказал он.
Президент также отметил важность реформы правоохранительных органов.
«Главная цель – «государство в смартфоне», чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», – подчеркнул он.
Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса.
Отдельно Зеленский подчеркнул важность развития инфраструктуры Донбасса.
«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – резюмировал он.
Президент также пообщался со слушателями ІТ-курса Beetroot Academy.
Также, президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году у Керченского пролива.
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