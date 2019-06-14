Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были задержаны в прошлом году у Керченского пролива, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле.

«Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков», - сказал Зеленский.

Во время встречи поднимался вопрос поддержки семей моряков, в том числе обеспечения их жильем.

Также речь шла о законопроекте, который предусматривает предоставление пленным морякам статуса участников боевых действий. Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятие этого документа на нынешнем этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.