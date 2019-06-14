Президент Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?» – написал он.
Он также представил кандидатуры:
1. Денис Шмыгаль, 43 года.
Кандидат экономических наук.
Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго».
2. Максим Козицкий, 38 лет.
Директор компании «Эко-Оптима».
Лауреат премии «Человек года» в номинации «Предприниматель года».
3. Маркиян Мальский, 35 лет.
Адвокат, кандидат юридических наук.
Председатель западно филиала юридической компании Arzinger.
Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.
Как сообщал ForUm, 11 июля Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
В тот же день Зеленский назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций 12 областей. Врио главы Киевской ОГА назначен Вячеслав Кучер, Тернопольской – Иван Крысак, Черниговской – Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Бонь, Львовской – Ростислав Замлинский, Кировоградской – Сергей Коваленко, Ивано-Франковской – Мария Савка, Запорожской – Элла Слепян, Закарпатской – Иван Дуран, Волынской – Александр Киричук.
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