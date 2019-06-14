Президент Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов на пост главы Львовской ОГА. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?» – написал он.

Он также представил кандидатуры:

1. Денис Шмыгаль, 43 года.

Кандидат экономических наук.

Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО «ДТЭК Западэнерго».

2. Максим Козицкий, 38 лет.

Директор компании «Эко-Оптима».

Лауреат премии «Человек года» в номинации «Предприниматель года».

3. Маркиян Мальский, 35 лет.

Адвокат, кандидат юридических наук.

Председатель западно филиала юридической компании Arzinger.

Автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Как сообщал ForUm, 11 июля Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.

В тот же день Зеленский назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций 12 областей. Врио главы Киевской ОГА назначен Вячеслав Кучер, Тернопольской – Иван Крысак, Черниговской – Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Бонь, Львовской – Ростислав Замлинский, Кировоградской – Сергей Коваленко, Ивано-Франковской – Мария Савка, Запорожской – Элла Слепян, Закарпатской – Иван Дуран, Волынской – Александр Киричук.