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Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко, передает Громадське.

Он обнародовал видео, на котором, в частности видно правоохранителей.

Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.

Быстриченко также отметил, что Зинченко не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.

Напомним, 2 июня проукраинские активисты, пикетировавшие съезд политической партии «Доверяй делам» в Харькове, сбросили с постамента расположенный рядом бюст Жукову.

Им грозит 5 лет тюрьмы.

В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.
ForUm

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