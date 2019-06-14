Полиция Харьковщины пришла с обысками к двум харьковским активистам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.
Об этом сообщил местный активист Валентин Быстриченко, передает Громадське.
Он обнародовал видео, на котором, в частности видно правоохранителей.
Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.
Быстриченко также отметил, что Зинченко не присутствовал на месте событий, когда снесли бюст Жукова.
Напомним, 2 июня проукраинские активисты, пикетировавшие съезд политической партии «Доверяй делам» в Харькове, сбросили с постамента расположенный рядом бюст Жукову.
Им грозит 5 лет тюрьмы.
В свою очередь, Кернес заявил, что восстановит памятник, а полиция открыла производство по факту сноса бюста.
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