Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович решил вступить в партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко.
«Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и «Европейской солидарности», - сказал он.
Вятрович отметил, что разделяет программу партии, и заверил, что не пойдет на компромиссы касательно национальных интересов.
«А именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная, команда нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими», - сказал Вятрович.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время