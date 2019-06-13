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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович решил вступить в партию «Европейская солидарность» Петра Порошенко.  

«Сегодня присоединяюсь к команде Петра Порошенко и «Европейской солидарности», - сказал он.

Вятрович отметил, что разделяет программу партии, и заверил, что не пойдет на компромиссы касательно национальных интересов.

«А именно из-за угрозы реванша наша, теперь уже совместная, команда нужна в новом парламенте Украины. Изменения в Украине будут украинскими», - сказал Вятрович.
ForUm

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