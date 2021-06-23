«Европейская Солидарность» требует закрыть границу и окончательно прекратить пассажирское сообщение с Россией, говорится в заявлении партии.

«Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве», - отметили в политсиле.

Ученые предупреждают, что индийский штамм «Дельта» значительно заразнее и приводит к более тяжелому течению болезни. Эта мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных.

По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не начать жесткое сдерживание болезни на границе.

«Европейская Солидарность» требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации.

Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию.