Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Киева появится реальный шанс получить европейскую перспективу после 2025 года, а стать членом Европейского Союза страна может ближе к 2035 году.

«В ближайшей перспективе скептическое отношение большинства стран-членов ЕС к потенциальному расширению вряд изменится к лучшему. Причин много, и они понятны: желание удержаться в зоне комфорта и благополучия, Brexit (если он таки будет), необходимость переварить расширение на Балканы, а также путинская Россия, никуда не делась и продолжает делать все, чтобы помешать нашим евроинтеграционным стремлениям», - написал он в Facebook.

«Конечно, если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно. Напомню, что для этого требуется согласие всех стран-членов ЕС. Поэтому до тех пор должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев», - пояснил Климкин.

Затем, по его словам, начнутся предвступительные переговоры.

«Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет. И это при том, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы для них в целом не было. Кстати, по вступлению Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считает, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035», - пояснил глава МИД.

При этом многие страны-члены будут максимально тщательно и даже предвзято проверять каждое наше достижение и шаг, добавил он.

«Кстати, примерно такими же цифрами оперируют и наши европейские друзья и партнеры. И, к сожалению, Европа - это не только наши сторонники. А те, кто нам не слишком симпатизирует, вообще не хотят устанавливать какие-то конкретные сроки и сроки. Об этом тоже не стоит забывать», - отметил министр.

Напомним, накануне, 12 июня, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцам рассказывали сказки о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально.