Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил переименовать региональные филиалы Укрзализныци. Названия некоторых филиалов формировались в соответствии с их расположения относительно Москвы, пишет Громадське.

Об этом он сообщил во время заседания правительства 12 июня.

«Маленький просьба, при реорганизации железных дорог также осуществить их переименование. Потому что, слава Богу, от оккупации российской мы избавились, и надо поставить на этом точку, чтобы у нас не было ни Юго-Западной, ни Южной там, где они не должны быть», - сказал Омелян.

Названия некоторых филиалов Укрзализныци формировались в соответствии с их расположения относительно Москвы. Так, железная дорога в Харьковском регионе Украины называется «Южная» (несмотря на то, что в отношении Киева она находится на северо-востоке), а железная дорога в центральной части Украины, в том числе в Киеве, называется «Юго-Западная».