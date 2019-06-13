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Из-за увеличения нагрузки в работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты Укрзализныци принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы. Просим прощения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

 
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