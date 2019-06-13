С сегодняшнего до середины завтрашнего дня на велосипедно-пешеходном мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов проводятся регламентные технологические работы. Поэтому в настоящее время доступ пешеходов на мост ограничили, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления технологических работ. Это необходимо, потому что уже «улегся» гусасфальт - покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку. Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались, почему много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта – лишняя крошка отходит через некоторое время. Уже завтра днем ​​мост будет ждать посетителей», - сказал Кличко.

Что касается защитной пленки на стеклянных элементах моста, пострадавшего от вандалов, то ее в ближайшее время заменят на слой защитного супербронированного стекла. Стеклянные элементы на мосту, отметил мэр, останутся. Они - абсолютно безопасны.

«Мы снимем защитную пленку и вместо нее, дополнительно к прочной конструкции стеклянных элементов, положим еще один слой супербронированного стекла. Надеемся, что таких случаев с вандализмом больше не повторится», - добавил Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Он назвал это актом вандализма.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент.

Полиция начала расследование.