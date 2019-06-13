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Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с УСБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ «А» задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в поселке Краснопавловка.

По словам задержанного, в феврале 2019 он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г. Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию. Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовой.

Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 («Диверсия») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
ForUm

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