Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.
Об этом журналистам сказал его адвокат Андрей Федур, передают Українськi Новини.
В 11:55 защитник подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева.
«Сегодня Станислав Владимирович Шевчук подал жалобу на решение Конституционного суда Украины», - заявил он.
По словам адвоката, истец просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.
Федур считает это дело чрезвычайно простым.
«В этом деле нет никаких политических аспектов», - сказал он.
Адвокат отметил, что иск подан именно 21 мая, чтобы не сорвать инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.
По его словам, в иске говорится об отсутствии каких-либо дисциплинарных проступков со стороны Шевчука.
Напомним, 14 мая Конституционный суд Украины уволил главу суда Станислава Шевчука с должности судьи. Ранее КС выразил ему недоверие. По словам источника, его обвинили в политизации работы суда.
Председателем КСУ избрана Наталья Шаптала.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время