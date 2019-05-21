Бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

Об этом журналистам сказал его адвокат Андрей Федур, передают Українськi Новини.

В 11:55 защитник подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева.

«Сегодня Станислав Владимирович Шевчук подал жалобу на решение Конституционного суда Украины», - заявил он.

По словам адвоката, истец просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.

Федур считает это дело чрезвычайно простым.

«В этом деле нет никаких политических аспектов», - сказал он.

Адвокат отметил, что иск подан именно 21 мая, чтобы не сорвать инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая.

По его словам, в иске говорится об отсутствии каких-либо дисциплинарных проступков со стороны Шевчука.

Напомним, 14 мая Конституционный суд Украины уволил главу суда Станислава Шевчука с должности судьи. Ранее КС выразил ему недоверие. По словам источника, его обвинили в политизации работы суда.

Председателем КСУ избрана Наталья Шаптала.