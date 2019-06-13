Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.



«Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование», – заявил Стефанчук.

Он также добавил, что система для голосования в Раде исчерпала свой ресурс в 2012 году, то есть уже 7 лет работает несертифицированная система голосования.