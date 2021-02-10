Сенат США голосованием поддержал признание процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа конституционным, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Reuters.

«За» высказались 56 сенаторов, «против» - 44. В то же время, хотя за продолжение рассмотрения дела голосовали демократы, 6 республиканцев также к ним присоединились.

Адвокаты Трампа считают, что процесс импичмента неконституционным, ведь бывший глава Белого дома не может предстать перед судом после того, как ушел с должности.

Перед голосованием в зале Сената демократы показали видео с кадрами беспорядков Капитолии 6 января и выступлением Трампа, которое было раньше.

В вторник 9 февраля Сенат США начал второй процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа, которого обвиняют в «подстрекательстве к мятежу» в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января.

В Конгресс ранее вносилось предложение признать процесс неконституционным. Однако тогда его также не было поддержано.

Как сообщал ForUm, Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несет ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале января. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

25 января резолюцию передали в Сенат.