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Сенат Конгресса США не поддержал попытку республиканца Рэнда Пола признать процесс импичмента 45-го президента США Дональда Трампа неконституционным, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

За такое решение проголосовали 45 сенаторов, против - 55. 

Отмечается, что для объявления импичмента нужны голоса двух третей сенаторов.

«Это один из немногих случаев в Вашингтоне, когда проигрыш на самом деле является победой», - сказал Пол впоследствии журналистам.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.


 
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