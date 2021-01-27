Сенат Конгресса США не поддержал попытку республиканца Рэнда Пола признать процесс импичмента 45-го президента США Дональда Трампа неконституционным, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

За такое решение проголосовали 45 сенаторов, против - 55.

Отмечается, что для объявления импичмента нужны голоса двух третей сенаторов.

«Это один из немногих случаев в Вашингтоне, когда проигрыш на самом деле является победой», - сказал Пол впоследствии журналистам.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые произошли 6 января во время обсуждения результатов выборов.



