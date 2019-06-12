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Полиция Закарпатской области открыла уголовное производство по статье о «нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевших» в связи с аварией лесовоза с пятью погибшими в Тячевском районе.

Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

Вчера, 11 июня, около 19:00, в полицию поступило сообщение о перевернувшемся автомобиле в лесу вблизи села Тарасовка Тячевского района.

Следственно-оперативная группа обнаружила в начале села тела 56-летнего, 55-летнего и 38-летнего местных жителей. Кроме того, на окраине Тарасовки, в лесном массиве в урочище «Пригодское» был выявлен перевернутый автомобиль марки «ЗИЛ», в 200 метрах от авто было обнаружено тело 28-летнего местного жителя, а на расстоянии около 2-х километров от места происшествия – тело 36-летнего мужчины.

Предварительно установлено, что автомобиль мог перекинуться в результате непогоды – ливня и подъема уровня воды.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.
ForUm

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