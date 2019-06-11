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Вердикты международных судов по делам Украины против России заставят ее сесть за стол переговоров и говорить, в частности, о вопросах аннексии Крыма.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Крым.Реалии.

«Я уверен, рано или поздно Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров ... Будет решение международного суда в отношении двух фундаментальных конвенций, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража по конвенции по морскому праву. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать», - заявил глава МИД Украины.

По его мнению, сначала Россия «будет вынуждена» обсуждать гуманитарные и экологические проблемы в Крыму.

«Но далее речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации. За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций», - считает Климкин.

После аннексии Крыма Киев предлагал Москве различные форматы и платформы для переговоров по Крыму, рассказал министр иностранных дел Украины, но Россия отвергала все предложения. Когда именно начнутся переговоры по Крыму, Климкин не решился спрогнозировать.

Глава МИД Украины также отметил, что украинские граждане, которые приезжают в Крым, не могут находиться в безопасности, и часть граждан России предпочитает отдыхать на курортах Турции, а не на аннексированном полуострове.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Постоянная палата третейского суда в Гааге 10-14 июня проведет слушания относительно предварительных возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
ForUm

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