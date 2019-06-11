Ложные сообщения о минировании объектов в Украине оставляют граждане России, однако украинцы нередко отвечают им тем же, но на территории РФ. Об этом в эфире 112 Украина заявил нардеп Антон Геращенко, комментируя волну «телефонного терроризма», которая последнее время охватила украинские города.

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с РФ, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки», - сказал нардеп.

При этом часть «минирований» в РФ, по мнению Геращенко, - дело рук граждан Украины. «С другой стороны, некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что «минируются» какие-то вокзалы, метро в РФ, иногда это бывают российские граждане, иногда - украинские. Интернет позволил обезличивать людей», - пояснил парламентарий.

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи ложного сообщения о взрывчатке в местах массового скопления людей. Чаще всего сообщения подобного рода поступают в правоохранительные органы столицы и крупных городов. Только за сегодня в Киеве искали взрывчатку на нескольких станциях метро, в Верховной Раде, Минобороны и еще ряде объектов.