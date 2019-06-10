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В Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о якобы минировании аэропорта «Киев» («Жуляны») и нескольких зданий в центре Киева. Об этом в эфире канала 112 Украина сообщила спикер Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик, передает УНИАН.

«На электронный адрес Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило новое письмо, в котором сказано о минировании шести зданий в центре Киева. И в частности, в том числе, аэропорт «Жуляны», - сказала она.

Комментируя проверку объектов, в отношении которых ранее сегодня поступила информация о якобы заминировании, Блищик отметила, что проверены 5 станций метро, здания Верховной Рады и Министерства обороны, а три университета и два магазина еще ждут проверку.

 
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