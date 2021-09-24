Министерство энергетики обратилось в комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с просьбой направить из государственного бюджета на 2021 год 2,1 млрд гривень на выплату зарплаты шахтерам, сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Для выплат зарплаты шахтерам в 2021 году и полного погашения нынешней задолженности необходимо 2,1 млрд грн. Минэнерго обратилось письмом в профильный комитет Верховной Рады с предложениями о внесении соответствующих изменений в государственный бюджет 2021 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае удовлетворения просьбы текущий год удастся завершить без задолженности по выплате зарплат.