В ожоговом отделении городской больницы Краматорска скончались еще двое горняков, пострадавших в результате взрыва в шахтоуправлении «Покровское» 31 июля, сообщил народный депутат Михаил Волынец.

«Ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты «Покровское» 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших», - написал он в Facebook.

31 июля около 5:00 в северном полевом конвейерном штреке Шахтоуправление «Покровское» на горизонте 815 м произошел взрыв. С травмами и ожогами различной степени сложности 10 горняков были направлены в медицинские учреждения Покровска и Краматорска. Троих человек не удалось спасти – из-за полученных травм они скончались в больницах.