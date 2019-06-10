Во время обысков российских силовиков в доме крымского татарина Ризы Омерова у его жены начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности.
Об этом сообщает Крымская солидарность.
Женщину увезли в роддом.
Кроме того, утром по дороге в Ростов были остановлены сотрудниками ДПС сестра и отец Омерова – Фатма Исмаилова и Энвер Омеров. На данный момент последний задержан.
Фатма Исмаилова является женой Рустема Исмаилова, фигуранта по «делу Хизб ут-Тахрир».
Напомним, утром российские силовики провели обыски в нескольких районах Крыма.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время