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Во время обысков российских силовиков в доме крымского татарина Ризы Омерова у его жены начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Женщину увезли в роддом.

Кроме того, утром по дороге в Ростов были остановлены сотрудниками ДПС сестра и отец Омерова – Фатма Исмаилова и Энвер Омеров. На данный момент последний задержан.

Фатма Исмаилова является женой Рустема Исмаилова, фигуранта по «делу Хизб ут-Тахрир».

Напомним, утром российские силовики провели обыски в нескольких районах Крыма.
ForUm

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