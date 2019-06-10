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В Крыму российские силовики проводят обыски в нескольких районах, пишет Крым.Реалии.

По сообщению общественного объединения «Крымская солидарность», «следственные мероприятия» проводятся в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Малый Маяк Алуштинского района у Руслана Месутова, в селе Строгоновка Симферопольского района у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года). Также сообщается об обысках в доме Ризы Омерова по адресу: Белогорск, ул. Маяковского 9, его отца Энвера Омерова (Белогорск, Шевченко, 45/1) и в селе Каменка Симферопольского района. Ризу Омерова позднее задержали и увезли в неизвестном направлении.

По этим данным, после обыска российские силовики задержали и увезли в отдел ФСБ России в Крыму Эскендера Сулейманова.

Позднее стало известно, что Эльдара Кантемирова увезли из Алушты в село Заречное, по месту прописки, где также на данный момент проходит обыск по адресу: с. Заречное, ул Предгорная 17б, Алуштинский район.

Кроме того, сообщается о проведении обыска в селе Изобильное, Алушта, в доме председателя местной религиозной общины Ленура Халилова.

Также в поселке Зуя Белогорского района прошел обыск в доме Айдера Джеппарова. На данный момент его увезли.

ФСБ России утверждает, что в Крыму проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир». Крым.Реалии выясняют подробности произошедшего.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.
ForUm

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