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18 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе в ресторане «Червона рута» во Львове.

Как сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета, 9 июня в 17:45. в областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в пациентов, которые были гостями на свадьбе 8 июня в ресторане «Червона Рута» (ул. Хуторовка, 26, Шевченковский район).

Пациентов госпитализировали с симптомами: высокая температура, понос, рвота. На свадьбе было около 100 человек. По состоянию на 09:00 10 июня за помощью обратилось 20 человек, из них 1 ребенок, 2009 года рождения. Госпитализированы в областную инфекционную больницу 18 человек, в том числе 1 ребенок.

Состояние пациентов средней тяжести.  
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