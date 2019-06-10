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В результате ДТП на Сумщине погиб заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко.

По данным полиции, авария произошла вечером в воскресенье на 47 км автодороги Сумы-Полтава.

«Автомобиль «Хюндай Элантра» двигался из Сум в сторону Тростянца. Предварительно, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет», - написала Науменко в Facebook.

Пассажир, 1977 года рождения – заместитель начальника управления коммунального имущества Сумского областного совета, и водитель, 1978 погибли на месте. Еще один пассажир, 1985 г.р. доставлен в Тростянецкую ЦРБ.

Начато следствие по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
ForUm

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