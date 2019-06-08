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Подольский районный суд Киева арестовал пять транспортных самолетов Ан-124−100 Руслан российской авиакомпании Волга-Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе юридической компании Ильяшев и партнеры, передает DW.

Российские самолеты арестовали по требованию концерна Антонов. Представители концерна заявили, что летная годность этих самолетов была продлена с нарушением Конвенции о международной гражданской авиации и в обход разработчика.

В компании Ильяшев и партнеры отметили, что Росавиация незаконно сертифицировала немецкую компанию AMTES (Aircraft Maintenance and Engineering Service) для проведения техобслуживания и тем самым поставила под угрозу безопасность их эксплуатации. Путем ареста самолетов Антонову может быть возмещен нанесенный ущерб.

Компании Волга-Днепр принадлежат 17 самолетов: 12 Ан-124−100 и пять Ил-76, таким образом, арестована почти треть авиапарка.
ForUm

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