Сотрудники Подольского управления полиции собрали доказательства совершения 18 эпизодов преступных действий тремя мужчинами, которые, организовавшись в преступную группу, совершали разбойные нападения на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Органом предварительного расследования установлено, что указанные мужчины передвигались по городу на автомобиле с «шашкой» такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В дальнейшем злоумышленники знакомились с потерпевшими и в ходе общения с последними незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. Когда пострадавшие теряли сознание, преступники забирали у них мобильные телефоны, украшения, денежные средства и другие ценные вещи, и в случае, если это было возможно – направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи.

Указанные мужчины были задержаны 8 марта непосредственно после совершения очередного преступления, и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время собраны доказательства о совершении указанными лицами не менее 18 эпизодов разбойных нападений и вручено уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.