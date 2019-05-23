Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией.

На вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.

Об этом он сказал перед началом своего выступления на IForum, передает Громадське.

На самом форуме Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на событии придумает альтернативу рамочному контролю.



Кроме того, президент публично назвал Россию страной-агрессором.

«Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору», - заявил он, комментируя статистику о развитии электронного правительства, передает 112 Украина.

Напомним, глава Администрации Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ. В Кремле заявили, что не намерены вести мирные переговоры с Украиной, поскольку в стране идет «гражданская война».