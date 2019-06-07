В Ужгороде 15 июня состоится крестный ход Украинской Православной Церкви с точной копией чудотворной иконы Богородицы «Иверская».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии УПЦ, крестный ход пройдет от Ужгородского Крестовоздвиженского кафедрального собора к Свято-Троицкому храму в парке «Боздош».

В Троицком храме перед иконой архиерей вместе с духовенством совершит молебен, после которого все желающие смогут поклониться святыне.