также в разделеВыборы
В партию Гройсмана вошли 4 министра и нардепы из НФ 41
МЭРТ упростило процедуру госзакупок для выборов в ВР 13
Порошенко пойдет на выборы со Свинарчуком, Луценко и Кличко 252
Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко 69
Аваков не будет баллотироваться в нардепы 52
ЦИК: Ситуация с подготовкой к выборам критическая 156
На досрочные выборы в ВР выделят почти 2 миллиарда 20
ЦИК зарегистрировала первого кандидата в нардепы 47
Для смены места голосования теперь нужен только паспорт 39
Партия Саакашвили собирается участвовать в выборах в Раду 35
Парубий призвал депутатов безотлагательно принять новый Избирательный кодекс 84
ЦИК просит Донецкую и Луганскую ОВГА предоставить выводы о возможности проведения выборов в ВР 30
Стартовал процесс изменения места голосования на выборах в ВР 95
В Украине стартовала избирательная кампания в Раду 90
Кличко заявил, что УДАР пойдет на выборы 21
Коломойский заявил, что Тимошенко просила его о помощи на выборах 111
«Голос Украины» опубликовал результаты выборов президента 282
Объявлены результаты выборов президента Украины 207

Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который разрешает Центральной избирательной комиссии временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договора (без объявления тендера). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следовательно, ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов, которые имеют риск быть завершены уже после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro.

В то же время, Минэкономразвития предоставило ЦИК официальное разъяснение о том, что нормы Закона «О публичных закупках» не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае – избирательные бюллетени). Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Следовательно, в ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней.

«Сейчас ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к внеочередным выборам народных депутатов 21 июля», - резюмировали в Минэкономразвития.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5400 грн.
11
Теги