Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который разрешает Центральной избирательной комиссии временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договора (без объявления тендера). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следовательно, ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов, которые имеют риск быть завершены уже после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro.

В то же время, Минэкономразвития предоставило ЦИК официальное разъяснение о том, что нормы Закона «О публичных закупках» не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае – избирательные бюллетени). Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Следовательно, в ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней.

«Сейчас ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к внеочередным выборам народных депутатов 21 июля», - резюмировали в Минэкономразвития.