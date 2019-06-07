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Сегодня, 7 июня, в кинотеатре «Киев» Департамент коммунальной собственности Киева и балансодержатель кинотеатра – коммунальное предприятие «Киевкинофильм» начали инвентаризацию и обследование здания кинотеатра «Киев» во избежание незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«В течение апреля-мая 2019 бывший арендодатель ООО «Культурный центр «Кинотеатр «Киев» незаконно препятствовал в доступе в помещение коммунального имущества здания кинотеатра «Киев» комиссии в составе работников КП «Киевкинофильм» и Департамента коммунальной собственности. Киева для обследования», - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что за охрану памятника архитектурного местного значения, а также деятельность кинотеатра «Киев» по ​​назначению отвечает балансодержатель - КП «Киевкинофильм». Поэтому, по факту недопуска составлены соответствующие акты.

«В случае приобретения билетов на сегодняшние сеансы, вы можете их вернуть. В ближайшее время кинотеатр «Киев» продолжит свою работу в обычном режиме», - заверили власти города.

В то же время компания «Кинотеатр «Киев» сообщает о силовом захвате здания.
ForUm

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