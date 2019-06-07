Правительство требует от «Нафтогаза» снизить стоимость топлива для населения и уже придумало, как избежать ценовых скачков при запуске рынка электричества

Несмотря на рекомендации некоторых международных партнеров Украины, советующих перенести запуск рынка электроэнергии минимум на несколько месяцев, а также на зарегистрированный в Верховной Раде законопроект по этому поводу, Кабинет Министров продолжает настаивать на определенной ранее дате - 1 июля. При этом пытается в экстренном порядке ликвидировать нормативно-правовые и технические пробелы, которые могли бы негативно повлиять на ситуацию в энергетике в период становления рынка. Параллельно правительство продолжает давление на монополиста в нефтегазовой сфере, чтобы заставить его снизить стоимость «голубого топлива» для граждан. Далее об этих и других «энергетических» новостях - подробнее.

1. Ценовых скачков в первые недели работы рынка электричества не будет

Кабинет министров решил ввести предельные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском с 1 июля рынка электроэнергии. Причем, ценовые ограничения будут действовать как для продажи электричества населению, так и промышленным потребителям - чтобы отечественная промышленность оставалась конкурентной на мировых рынках, а у трейдеров не было соблазна компенсировать «недоплаченное» гражданами за счет бизнеса. Правда, о конкретных ценовых ограничениях в правительственном постановлении речь не идет. Ведь предельные цены должен определить регулятор - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Также премьер Владимир Гройсман пообещал с запуском рынка отменить пресловутую формулу Роттердам+.

Другим постановлением правительство утвердило положение о проведении электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам государственными энергокомпаниями, в том числе и для выполнения спецобязательств по обеспечению электричеством населения. Такой механизм должен гарантировать неизменность стоимости энергоснабжения для граждан. В частности, документ регулирует правила работы трех государственных производителей: НАЭК «Энергоатом», ОАО «Укргидроэнерго» и ПАО «Центрэнерго». В то же время к аукционам могут на добровольных началах присоединиться и другие участники рынка. По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, площадкой, на которой будут проводить аукционы, временно будет Украинская энергетическая биржа. В идеале же (ориентировочно в течение трех месяцев) команда ProZorro должно создать для таких торгов специальную площадку.

Напомним, во исполнение обязательств Украины по имплементации Третьего энергопакета ЕС в апреле 2017-го Верховная Рада приняла Закон »О рынке электроэнергии». Главная цель документа - введение конкуренции в этом сегменте энергорынка. Речь идет прежде всего о возможности свободного выбора потребителем поставщика электроэнергии, а также о распределении функций по ее производству, передаче и поставке (что уже апробировано на нашем газовом рынке). Чтобы подготовить страну к нововведениям, законодатели предусмотрели переходный период, определив дату начала свободного рынка электроэнергии 1 июля 2019-го. Соответственно, именно в июле и должен вступить в силу ряд статей Закона, определяющих алгоритм взаимоотношений на «свободном» энергорынке (статьи 54-55, 66-71 и 73). Правда, на днях (с «энной» попытки) парламентский комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности таки собрал кворум и провел заседание, на котором рекомендовал ВР определиться с возможным переносом запуска рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября на одном из ближайших заседаний. Хотя шансы на то, что парламентарии примут решение об отсрочке, по прогнозам аналитиков, незначительны.

Правда, как предполагает экономический эксперт Алексей Кущ, противники «своевременного» запуска прозрачного энергорынка могут «пойти в обход». «Если они поставят интересы отдельно взятых бизнесгрупп выше интересов страны, то найдут юридические и другие зацепки для того, чтобы поставить запуск рынка «на паузу» (отсрочить) даже без обязательного для этого решения парламента. Но в этом случае Украина рискует серьезно испортить отношения с международными партнерами - МВФ, Всемирным банком, ЕС. И запланированные после досрочных выборов парламента и формирования нового правительства переговоры с международными кредиторами стартуют с очень невыгодных для нас позиций. Если инстинкт политического самосохранения возобладает над экономической жадностью, то рынок запустят, как и положено, с 1 июля. Но будут делать все возможное, чтобы «старт» был максимально проблемным. И тогда осенью новый парламент получит полную палитру оснований, чтобы переформатировать эту модель рынка или - опять же - поставить ее на паузу», - прогнозирует эксперт.

2. «Нафтогаз» должен снизить стоимость газа на 900 гривень за тысячу «кубов»

Правительство утвердило постановление, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» должен уменьшить определенную на июнь стоимость газа для населения (6299 гривень за 1000 кубометров). По словам вицепремьер-министра Владимира Кистиона, цену надо снизить на 800-900 гривень. «Правительство также создало межведомственную группу для проверки формулы установления цены топлива. Вместе с депутатами исследуем фактические расходы» Нафтогаза «на природный газ для нужд населения», - рассказал чиновник.

Необходимость пересмотра цены на «голубое топливо» для украинцев в ​​правительстве аргументируют снижением стоимости ресурса на европейском рынке, где Украина закупает часть топлива, которое закачивают в подземные хранилища для подготовки к новому отопительному сезону. Поэтому в кабинете министров решили обязать НАК «Нафтогаз» продавать газ населению по самой низкой цене, сложившейся на одной из четырех оптовых площадок. Первая - Минэкономразвития: средняя таможенная стоимость импортируемого газа - 5600-5700 гривень за 1000 кубометров без НДС (чуть больше 6700 гривень с налогом на добавленную стоимость). Вторая - Украинская энергетическая биржа, где топливо продают по 5554 гривень за 1000 «кубов». Третья - сам «Нафтогаз», который в этом месяце продает газ для промышленности по 5804 гривни. Четвертый индикатор - июньская цена ПСО (поставок по спецзобовьязаннямы) - 7185 гривень за 1000 кубометив (с учетом НДС и стоимости доставки).

В начале правительственного заседания премьер Владимир Гройсман возмутился тем, что НАК «Нафтогаз Украины» необоснованно повысил цены на газ в июне и планирует сделать это в июле. При этом глава правительства подтвердил: Украина будет выполнять взятые в рамках подписания Меморандума о сотрудничестве с МВФ обязательства по введению рыночных цен на газ. Но заметил, что корректировка цен не должна быть односторонней - только в сторону повышения. Если стоимость импорта энергоресурса снижается, то и внутренние тарифы для украинцев должны быть снижены. Вместо этого монополист в июне «накрутил» цену для жителей некоторых регионов до 8800 гривень за тысячу кубометров. Хотя рыночная цена в июне составляет лишь 8000, а в июле вообще прогнозируется на уровне 7700 гривень.

В то же время в «Нафтогазе» считают снижение цен на газ для населения без компенсации потерь, которые понесет при этом компания, невозможным. Ведь сейчас идет важный период накопления топлива для будущего отопительного сезона. И у НАК может не хватить средств для того, чтобы закупить стратегический энергоресурс по благоприятным ценам. Об этом написал в фейсбук председатель правления компании Андрей Коболев.

“За тот газ, который мы поставили ранее, «газсбыты» и производители тепла задолжали 61,4 млрд грн. Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме. Еще один фактор дефицита - требование Кабмина оплатить 90% нашей прибыли в качестве дивидендов, причем - до конца июня. Именно сейчас, когда нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас - чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас, или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока не начнем продавать газ», - отмечает чиновник. Поэтому такая ситуация, по его словам, требует срочного внимания на высшем уровне. И в этой связи авторы некоторых комментариев, опубликованных на сайте Коболева, советуют созвать посвященное этому вопросу заседание СНБО.

3. Украина сделала шаг к интеграции с энергорынком ЕС

В четверг Верховная Рада ратифицировала изменения в приложение №27 к Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это, по оценкам вицепремьера по вопросам европейской интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе - один из индикаторов готовности сторон к углублению сотрудничества в энергетической сфере. Цель - полная интеграция наших рынков - прежде всего, в газовом секторе и в электроэнергетике. Следующим этапом сотрудничества станет приведение отечественной нормативно-правовой базы в сфере энергетики в соответствие с европейским законодательством. При этом Еврокомиссия будет оценивать совместимость законодательных актов и давать рекомендации по ускорению полной интеграции энергетических рынков Украины и ЕС.

Также украинский парламент одобрил во втором чтении и в целом законопроект, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности нашей страны к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), то есть так называемого «промышленного безвиза» с Евросоюзом.