Бывший начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, будет отвечать за несение службы на блокпостах в зоне операции Объединенных сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Не понимаю всеобщего безумия. Генерал Ценов будет нести службу теперь не на мирной Киевской области, а на территории проведения операции Объединенных сил, где в любой момент может быть обострение ситуации... Старший группы полицейских сил в зоне проведения ООС отвечает за проверку несения службы на блокпостах Донецкой и Луганской области», - написал он.

Аброськин подчеркнул, Ценов не будет отвечать за кадровую работу и организацию службы полиции в зоне ООС.

Напомним, ранее Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

После этого Ценов был назначен руководителем полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил