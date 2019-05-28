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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, который должен заработать в Украине 1 июля, на три месяца или на один год.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Президента в Кабинете Министров Андрей Герус.

«Президент готов и на год, и на 3 месяца. Но это отсрочить может только парламент, потому что это закон», - написал он.

Напомним, руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчу заявил, что старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей.
ForUm

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