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Пятый президент Петр Порошенко подтвердил, что речь действующего Главы государства Владимира Зеленского, произнесенная в Брюсселе, рождена в его офисе.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, сообщает «Украинская правда».

В первую очередь Порошенко поприветствовал то, что визит Зеленского в Брюссель состоялся.

«Вторая позиция, в переговорах было четко указано, а я полностью разделяю эту фразу, относительно абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО. Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово плагиат или не плагиат. Это абсолютно нормально», - сказал Порошенко.

«Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе. Но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и об интеграции в ЕС», - добавил он и отметил, что вместе с тем, хотел бы услышать от Зеленского больше.

В частности, он подчеркнул, что в Брюсселе президенту надо было бы обсудить энергетический, шенгенский союз и тому подобное.

Напомним, пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что часть речи Владимира Зеленского полностью совпала с выступлением пятого президента. 

Заместитель главы Администрации Президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».
ForUm

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