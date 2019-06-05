Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что часть речи Владимира Зеленского полностью совпала с выступления пятого президента. Видео с оригиналом и скриншот с позаимствованной частью он опубликовал в Facebook.

Так, в Twitter Администрации президента говорится: «Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве», – сказал Зеленский на встрече с Туском».