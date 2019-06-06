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Пятый президент Петр Порошенко требует от действующего главы государства Владимира Зеленского конкретики относительно плана по восстановлению контроля над границей с Россией и установлению мира на Донбассе.

«Важно, что на днях мы услышали, по крайней мере на словах, уход Владимира Зеленского от риторики кандидата в президенты. Однако гораздо важнее увидеть конкретные шаги, которые диктовались бы не стремлением к миру любой ценой или из-за подозрительных референдумов, а решимостью к защите суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится в Facebook Порошенко.

По его словам, важно, что настроены первые контакты с Берлином и Парижем.

«Пришло время услышать от президента Зеленского конкретику относительно той дорожной карты, по которой мы восстановим контроль над границей с Россией. Ибо мир будет защищать нас настолько, насколько мы готовы защищать себя», - заявил Порошенко.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.
ForUm

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