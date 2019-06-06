Сегодня, 6 июня, в Геническом районе вблизи села Николаевка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще один человек был госпитализирован, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Около 8:10 в полицию поступило сообщение, что в Геническом районе на 514 км автодороги государственного значения Харьков-Симферополь-Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что между автомобилями Volkswagen Passat B6 и ВАЗ 2106 произошло столкновение. После чего иномарка выехала на обочину, где находилась остановка общественного транспорта «с. Николаевка ».

Как рассказал начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, в дорожно-транспортном происшествии пострадала семья местных жителей, которые ждали приезда рейсового автобуса. В результате наезда автомобиля Volkswagen на остановку на месте от полученных травм погиб 36-летний мужчина, его 29-летняя сестра умерла во время оказания медицинской помощи. Также в Геническе районную больницу был госпитализирован 35-летний брат погибших, где устанавливается степень его травмирования.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники следственного управления и специалисты экспертно-криминалистического центра. Виновник происшествия будет задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.