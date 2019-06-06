Верховная Рада приняла закон №9217 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды и надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины и некоторых других лиц». Об этом сообщается на сайте парламента.

Законом статья 186-1 «Незаконные действия в отношении государственных наград» Кодекса Украины об административных правонарушениях изложена в новой редакции, согласно которой: покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а так же их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена.

Также закон устанавливает ​​административную ответственность за незаконное ношение военной формы одежды со знаками различия военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, лицами, не имеющими на то права.

Законом установлена ​​уголовная ответственность за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства и борцов за независимость Украины в XX веке.

Соответствующие изменения внесены в части 2 ст. 297 Уголовного кодекса.