С начала лета Департамент городского благоустройства выдал 25 поручений на демонтаж 137 летних площадок при учреждениях питания, которые были размещены на территории Киева незаконным способом. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«На сегодня уже демонтировано 58 таких объектов», - заявил руководитель Департамента Тарас Панчий.

В теплую погоду летние террасы особенно популярны среди посетителей киевских ресторанов и кафе. Вполне логично желание жителей города насладиться едой и напитками на свежем воздухе. Но, позаботившись о комфорте своих клиентов, владельцы заведений питания не учли интересы пешеходов. Так, летние площадки при кафе и ресторанах является источником неудобств и препятствий для пешеходов. Есть террасы, установленные по всем нормам и требованиям Правил благоустройства. А есть и такие, что вопреки всем нормам, занимают почти весь тротуар и пешеходы должны обходить такие сооружения в лучшем случае газонами, а в худшем – выходить на проезжую часть.

«Правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% от ширины тротуара. То есть, если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должно быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков и располагаться возле выходов из метро», - пояснил Панчий.

В электронной базе КП «Киевблагоустройство» учитывается 987 летних площадок, из которых 324 расположены на столичных улицах согласно Правилам благоустройства, имеют пакет разрешительной документации и платят взносы в городской бюджет.

«Для борьбы с недобросовестные предпринимателями, которые расширяют свои заведения к зонам ограничения, инспекторы благоустройства совместно с полицией принимают все меры, чтобы устранить такие нарушения. Киев является уникальным городом в прозрачности освещения сведений о деятельности того или иного объекта, расположенного на столичной территории. Это значит, что каждый может зайти на сайт градостроительный кадастр и проверить законность размещения любого объекта на киевских улицах, введя точный адрес. И, соответственно, пожаловаться на горячую линию 1551», - отметил чиновник.

Правила размещения площадок